Samsung'un Yeni İşlemcisi Exynos 2300 Geliştiriliyor

Bu haftanın başlarında, Samsung'un yeni nesil Exynos işlemci üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşan işlemcinin model numarası (S5E9935) da bir süre sonra ortaya çıktı. Şimdi ise yeni nesil Exynos işlemcinin dâhili kod adı sızdırıldı.

Güvenilir bilgi kaynağı Roland Quandt'a (@rquandt) göre Samsung, bir sonraki amiral gemisi Exynos işlemcisinin dâhili kod adını "Quadra" olarak belirledi. Exynos 2200'ün kod adı olan Pamir, bu yılın başlarında Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için duyurulmuş ve kullanılmıştı. Yaklaşan Exynos işlemcisinin teknik özellikleri ve iyileştirmelerinden bilgi sahiib olmasak da işlemcinin Exynos 2300 adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yaklaşan işlemci, 3nm GAA üretim sürecini kullanabilir ve en yeni ARM CPU çekirdeklerine ve AMD'nin yeni Radeon GPU'suna dayalı güncellenmiş bir Xclipse GPU'ya sahip olabilir. 3nm işlemcilerin seri üretiminin, bir sonraki Exynos işlemciyle mükemmel bir uyum içinde bu yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

Samsung Gelecekte Exynos İşlemcilerden Vazgeçebilir

Bazı söylentiler, Samsung'un önümüzdeki iki yıl boyunca amiral gemisi Galaxy S serisinde Exynos işlemcilerini kullanmayacağını ve bunun nedeninin daha düşük performans ve kısıtlama sorunları olabileceğini iddia ediyor. Şirketin, sıfırdan yeni bir özel işlemci geliştirmek için 1.000 kişilik bir ekip oluşturduğu ve bunun ilk kez 2025'te Galaxy S25'te kullanılacağı bildiriliyor.

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