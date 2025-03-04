Samsung, Katlanabilir El Konsolu ile Nintendo Switch ve Steam Deck'e Göz Kırptı

Teknolojinin kalbi Barcelona'da gerçekleşen MWC 2025'te atıyor. Pek çok şirketin katılıp yeni ürünleriyle gövde gösterisi yaptığı etkinlikte Samsung da bir sürpriz yaptı. El konsollarına artan ilginin farkında olan şirket, bunu bir diğer trend olan katlanabilir ekran teknolojisi ile birleştirdi ve Flex Gaming isimli yeni konsept el konsolunu tanıttı. İşte detaylar!

Samsung, Flex Gaming İsimli Katlanabilir El Konsolunu Tanıttı

Bir zamanlar sadece basit oyunlar oynatabilen el konsolları günümüzde oldukça gelişti. Güçlü ve verimli işlemciler sayesinde günümüzde Nintendo, Steam, Lenovo ve daha pek çok şirket kendi el konsolları ile pazarda kıyasıya rekabet ediyor. Şimdi ise Samsung, Flex Gaming ile bu rekabete katılabileceğinin sinyalini veriyor.

Detayları vermeden önce belirtmekte fayda var ki bu şimdilik bir konsept. Samsung basitçe neler yapabileceğini MWC 2025'te tüm dünyaya gösterityor. Ancak ileride bu ürün seri üretime girerek satışa da çıkabilir. Üstelik görünüşe göre şirket böyle bir şey yaparsa oldukça başarılı da olabilir. Çünkü rakiplerinden oldukça farklı bir ürünle karşımıza çıkıyor.

Taşınabilir el konsolları günümüzde popüler olsa da oldukça yeni bir teknoloji. Bu nedenle henüz bir standarda sahip değil ve farklı boyut ve şekillerde konsollar görmek mümkün. Normal bir konsolda bu durum elbette ki sorun değil ama taşınabilir olması gereken bir üründen bahsederken önemli bir kriter.

Samsung ise bu sorunu katlanabilir ekran teknolojisiyle çözmüş. Cihaz tıpkı Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefonlar gibi ortadan katlanabiliyor ve böylece cebede bile rahatlıkla taşınabilecek bir boyuta ulaşıyor. İki tarafta bulunan delikler sayesinde joystik'leri de kapsayan bu konsept, taşınabilirliği artırıyor.

Samsung ekran çözünürlüğü, yenileme hızı veya parlaklık gibi teknik detayları açıklamadı. Ancak katlanabilir ekranın Samsung’un katlanabilir telefonlarında kullanılan teknolojiye benzer olması bekleniyor. Bu da oyuncularda daha sürükleyici bir görsel deneyim sunabilir.

Ne yazık ki ürünün bir konsept olmaktan çıkarak ticari bir hale gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung'un el konsolunun satışa çıkmasını ister misiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.