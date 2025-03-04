TECNO, MWC 2025'te Gövde Gösterisi Yaptı! Telefon, Kulaklık, Bilgisayar, Akıllı Gözlük ve Çok Daha Fazlası

Teknolojinin kalbi Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünyya Kongresi'nde (MWC) atıyor. Tüm dünyadan pek çok şirketin katıldığı etkinlik, pek çok yeni duyuru ve ürüne ev sahipliği yapıyor. TECNO ise kuşkusuz bu firmalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri. Ülkemizde bir süredir akıllı telefon modelleriyle adından söz ettiren şirket, MWC 2025'te yapay zeka odaklı ürünlerini tanıttı.

TECNO, MWC 2025'te Yapay Zeka Destekli Ekosistem Ürünlerini Tanıttı

Genellikle akıllı telefonlarıyla adından söz ettiren TECNO, MWC 2025 ile bunu değiştirmeye kararlı. Bir süredir yapay zeka çözümleri üzerinde çalışan şirket, etkinlikte adeta gövde gösterisi yaptı ve akıllı telefonlara ek olarak dizüstü bilgisayar gözlük, kulaklık ve akıllı saatten oluşan yeni yapay zeka destekli ekosistemini tanıttı.

Şirketin MWC 2025'te tanıttığı öne çıkan ürünler arasında TECNO CAMON 40 Serisi akıllı telefonlar bulunuyor. Bu modeller hızlı hareket eden anları yakalamak için "Tek Dokunuşla FlashSnap" özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca hem akıllı telefon kalitesinde fotoğraf ve video çekimi yapabilen yapay zeka destekli akıllı gözlükler de şirketin sunumunda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

MEGABOOK S14 adlı dizüstü bilgisayar ise dünyanın en hafif 14 inç modeli olarak öne çıkıyor ve AI destekli "Ella" sesli asistanıyla dikkat çekiyor. Etkinlikte AI kulaklıklar, akıllı saatler ve fütüristik konseptler de yer alıyor. Örneğin, 5000mAh pil ile ultra ince tasarım hedefleyen SPARK Slim ve katlanarak cep boyutuna gelen büyük ekranlı PHANTOM Ultimate 2 gibi yenilikçi tasarımlar sergileniyor.

Ziyaretçiler, yapay zeka ile eski fotoğrafları canlandırma, düşük çözünürlüklü görüntüleri iyileştirme gibi interaktif deneyimleri test edebiliyor. Pek çok farklı teknollojil ile karşımıza çıkan TECNO'nun MWC sonrasında bu ürünlerin kaçını ülkemizde satışa sunacağı ise şimdilik merak konusu.