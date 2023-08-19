Bulut Oyun Özelliğine Sahip Yeni Projektör Samsung Freestyle Gen 2 Satışta!

Samsung'un Freestyle projektör serisinin yenisi geliyor. Güney Koreli teknoloji devi, Bluetooth kumanda ile çalışan ve bulut oyun özelliğine sahip dünyanın ilk taşınabilir projektörü olan Freestyle Gen 2 projektörü için ön siparişlerin açıldığını duyurdu.

Projektör, tavanı 100 inçe kadar bir ekrana dönüştürebiliyor ve popüler yayın platformlarına erişim sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz Samsung Gaming Hub'a sahip, bu da kullanıcıların Xbox ve NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna, Utomik, Antstream, Arcade ve Blacknut gibi diğer akış ortaklarından oyunları konsol gerekmeden oynayabilecekleri anlamına geliyor.

Daha da önemlisi taşınabilir projektör çok çeşitli Bluetooth kontrol cihazlarını ve Spotify, YouTube ve Twitch gibi uygulamaları destekliyor.

Samsung Freestyle Gen 2, 100 inç Ekrana Dönüştürülebiliyor

Tizen OS üzerinde çalıştığından Samsung Smart TV'lerin yerleşik hizmetleri, uygulamaları ve diğer avantajlarına da sahip. Buna ek olarak, yeni Freestyle projektör kullanıcılara Samsung TV Plus ile ücretsiz TV erişimi sağlıyor.

Samsung Freestyle Gen 2, içeriği 30 ila 100 inç arasında yansıtıyor ve full HD (1080 x 1920) görüntüleme için otomatik olarak optimize ediyor. Ayrıca zeminden tavana görüntüleme esnekliği için 180 derece döndürülebilen bir standa da sahip.

Freestyle Gen 2 şu anda Samsung'un çevrimiçi mağazasında ve belirli yetkili perakendecilerde 800 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe sunulmuş durumda.