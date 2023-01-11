Hem Projektör Hem Lamba: XGIMI Magic Lamp

Çinli projektör üreticisi XGIMI, birden fazla alanda kullanışlı olabilecek yeni projektör ürününü tanıttı. Dilediğiniz zaman lamba, dilediğiniz zaman projektör olarak kullanabileceğiniz bu yeni ürün yenilikçi tasarımıyla da müşterilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Projektörler üzerinde yılların deneyimine sahip Çinli XGIMI firması, hem lamba hem de projektör olarak kullanılabilecek yeni Magic Lamp adındaki ürününü tanıttı. Kullanılmadığı zamanlar odayı aydınlatan bir lamba olarak kullanılabilen projektör, kullanıldığında ise âdeta bir sinema deneyimi sağlayabiliyor.

1080p Çözünürlük ve Benzersiz Ses Deneyimi Bir Arada

Dolby ve DTS ses desteğine de sahip bu projektör içerisinde Harman Kardon ses sistemini de barındırıyor ve böylelikle sinemadaymışçasına eşsiz bir ses deneyimi sağlıyor. Lamba görevi de gördüğü için doğrudan tavandan kullanılan bu projektörün bir diğer avantajı ise önüne birinin geçip görüntüyü engelleme ihtimalinin bulunmuyor oluşu. Bu da herhangi bir film deneyiminin kesilmeyeceği anlamına geliyor.

Hâlihazırda 1080p çözünürlükte görüntü sağlayabilen Magic Lamp, istendiği takdirde yaklaşık 32 derecelik eksen kaydırma özelliğine de sahip. Bu da lamba olarak tavanın neresinde kullanıyorsanız kullanın, duvarın istediğiniz bölümüne görüntüyü yansıtmakta sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor.

Bu yıl içerisinde Çin'de satışa sunulması beklenen Magic Lamp'ın fiyatının ise 1.170 dolar olacağı açıklandı. Ürünün gelecekte küresel pazarda da yerini alması bekleniyor.