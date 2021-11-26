Samsung Galaxy A03 Özellikleri Resmi Olarak Duyuruldu

Samsung tarafından birkaç saat önce resmi olarak duyurulan Galaxy A03, sunduğu teknik özellikler ile kendi segmentinde önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Peki Samsung Galaxy A03 özellikleri ve diğer detayları ile kullanıcılara neler vaat ediyor?

Galaxy A03 Özellikleri Neler?

Galaxy A03 modeline ilişkin duyuruda teknik özellikler listesinin tamamı açıklanmadı. Söz konusu duyuruya göre yeni model, 6.5 inç boyutunda HD+ çözünürlükte Infinity-V ekran ile birlikte geliyor. Arkada f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 MP çözünürlüğünde ana kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera kurulumu görüyoruz.

Yeni modelin hangi işlemci ile kutudan çıkacağı spesifik olarak belirtilmemiş ancak 2x 1.6 GHz performans çekirdeği ve 6x 1.6 GHz verimlilik çekirdeği olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemci kurulumu olacağını görüyoruz. Diğer tarafta 3 GB / 32 GB, 4 GB / 64 GB ve 4 GB / 128 GB olmak üzere üç farklı varyant sunulacak.

Dolby Atmos ses sistemi ile desteklenecek olan modelde, 5.000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunacak. Yine bu bataryanın ne kadar hızlı şarj olabileceği de açıklanmayan detaylar arasında yer alıyor ancak en olası seçenek 15W gibi gözüküyor diyebiliriz.

Samsung resmi duyuru gönderisinde Galaxy A03 modelinin varyantlarına dair herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı ancak Galaxy A03s modelinin yaklaşık 150 dolar olduğunu göz önüne alırsak, Galaxy A03 de 150 ila 200 dolar arası bir fiyat bandında tutunmalıdır.

Peki siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce modelin ülkemizdeki satış fiyatı ne kadar olur? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.