Samsung Galaxy A04 Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

Gerçekleştirilen tanıtım sonucunda Samsung Galaxy A04 özellikleri belli oldu. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılan yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Yeni Samsung ürününe dair merak edilen detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy A04 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Paneli: PLS LCD

İşlemci: İsmi henüz açıklanmayan 8 çekirdekli işlemci

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 12, One UI Core 4.1

Ağırlık: 192 gram

Kalınlık: 9,1 mm

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy A04, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. PLS LCD ekrana sahip olan yeni akıllı telefon modelinde yaklaşık olarak 270 ppi yoğunluğu bulunuyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen Galaxy A04 isimli akıllı telefon modelinde hangi işlemcinin yer aldığı henüz açıklanmadı. Şu anda telefonda yalnızca sekiz çekirdekli bir işlemcinin bulunduğu biliniyor.

Cihazın depolama tarafında 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor. RAM tarafında ise 4 GB, 6 GB vve 8 GB olmak üzere üç farklı versiyon mevcut. Sürümlerin 32 GB + 4 GB, 64 GB + 4 GB, 64 GB + 6 GB, 128 GB 4 GB ve 128 GB + 8 GB şeklinde olması bekleniyor.

Akıllı telefonda microSD desteği mevcut. Bu sayede telefonun depolama alanı 1 TB'a kadar yükseltilebilecek. Android 12 işletim sistemi ile beraber gelen cihazda One UI Core 4.1 kullanıcı arayüzü bulunuyor. 192 gram ağırlığındaki telefon 164,4 x 76,3 x 9,1 mm boyutlarında.

Samsung tarafından tanıtılan Galaxy A04 isimli yeni akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Arka kameralar 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yeteneğine sahip. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Cihazın ön kamerası ile 1080p çözünürlükte 30 FPS video çekilebiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.