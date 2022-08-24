Samsung Galaxy A04 Tanıtıldı: Özellikleri Neler?
Samsung Galaxy A04 özellikleri açıklandı. İşte uygun fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen yeni akıllı telefon modelinin sahip olduğu donanım bileşenleri!
Gerçekleştirilen tanıtım sonucunda Samsung Galaxy A04 özellikleri belli oldu. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılan yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Yeni Samsung ürününe dair merak edilen detaylar haberimizde.
Samsung Galaxy A04 Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Paneli: PLS LCD
- İşlemci: İsmi henüz açıklanmayan 8 çekirdekli işlemci
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 12, One UI Core 4.1
- Ağırlık: 192 gram
- Kalınlık: 9,1 mm
6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy A04, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. PLS LCD ekrana sahip olan yeni akıllı telefon modelinde yaklaşık olarak 270 ppi yoğunluğu bulunuyor.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen Galaxy A04 isimli akıllı telefon modelinde hangi işlemcinin yer aldığı henüz açıklanmadı. Şu anda telefonda yalnızca sekiz çekirdekli bir işlemcinin bulunduğu biliniyor.
Cihazın depolama tarafında 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor. RAM tarafında ise 4 GB, 6 GB vve 8 GB olmak üzere üç farklı versiyon mevcut. Sürümlerin 32 GB + 4 GB, 64 GB + 4 GB, 64 GB + 6 GB, 128 GB 4 GB ve 128 GB + 8 GB şeklinde olması bekleniyor.
Akıllı telefonda microSD desteği mevcut. Bu sayede telefonun depolama alanı 1 TB'a kadar yükseltilebilecek. Android 12 işletim sistemi ile beraber gelen cihazda One UI Core 4.1 kullanıcı arayüzü bulunuyor. 192 gram ağırlığındaki telefon 164,4 x 76,3 x 9,1 mm boyutlarında.
Samsung tarafından tanıtılan Galaxy A04 isimli yeni akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Arka kameralar 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yeteneğine sahip. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.
Samsung Galaxy S23 Ultra 200 Megapiksel Kamerayla Gelecek
Yakın zamanda tanıtılması beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu S23 hakkında sızıntılar gelmeye devam edyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Motorola X30 Pro'da 200 megapiksellik Samsung üretimi bir kamera olması, çoğu kişiye S23 Ultra'da da aynı özelliğin olacağını düşündü.
Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Cihazın ön kamerası ile 1080p çözünürlükte 30 FPS video çekilebiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
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