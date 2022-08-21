Samsung Galaxy S23 Ultra 200 Megapiksel Kamerayla Gelecek

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu S23 hakkında sızıntılar gelmeye devam edyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Motorola X30 Pro'da 200 megapiksellik Samsung üretimi bir kamera olması, çoğu kişiye S23 Ultra'da da aynı özelliğin olacağını düşündü.

Şimdiye kadar birçok rapor S23 Ultra'nın 200 megapiksellik kameraya sahip olduğunu iddia etse de bu hiçbir zaman doğrulanamamıştı. Dün yayınlanan bir habere göre Güney Koreli bir haber sitesi, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 200 megapiksellik kamerasını doğruladı.

Android Kameralarında Yeni Dönem

Samsung ISOCELL HP1 sensörle donatilan Motorola X30 Pro, tanıtıldığı günden itibaren teknoloji camiasında büyük yankı uyandırmıştı. İlk 200 megapiksel kameraya sahip telefon olma unvanını taşıyan X30 Pro'nun karşısına büyük rakipler geliyor. Gelen sızıntılara göre Xiaomi 12T Pro'da da 200 megapiksellik kamera olacak. Motorola için kamera tasarlayan Samsung'un kendi telefonlarında 200 megapiksellik kamerayı kullanması da sonuç olarak kaçınılmaz oldu.

Ayrıca bir diğer iddiaya göre Samsung, rakiplerine verdiği sensörün daha gelişmiş bir versiyonu olan ISOCELL HP2'yi S23 Ultra için saklıyor olabilir. Şimdiye kadar çıkan en güçlü telefonlardan biri olması beklenen S23 Ultra'nın devasa kamerasına Snapdragon 8 Gen 2 eşlik edecek. 200 megapiksellik kameranın yanında ise S22'de karşılaştığımız 40 megapiksellik otofokus özellikle ön kamera bulunacak.

Samsung'un yeni Galaxy S23 serisini 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa sunması bekleniyor. Telefonlar ise 8 Eylül'de tanıtılacak. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.