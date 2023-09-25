Samsung, Galaxy A05'i Sessiz Sedasız Piyasaya Sürdü!

Eylül ayında Galaxy A05 ve A05s hakkındaki bilgiler sızdırılmıştı. Her iki telefon da Samsung'un resmi web sitesinde listelendi ancak fiyat ve bulunabilirlik gibi bilgiler belirtilmedi.

Modellere dair hala bazı eksik bilgiler var fakat teknik özelliklerinin bir çoğu biliniyor. Galaxy A05 siyah, açık yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renkte kullanıcılara sunulacak.

Galaxy A05s hakkında kesin bir bilgi olmasa da siyah ve açık yeşil olarak iki renk seçeneği sunulacağı düşünülüyor.

Telefonların Teknik Farkları Neler?

Görsel olarak iki telefon arasındaki temel fark oldukça açık; Galaxy A05s üçlü kamera sistemine sahipken Galaxy A05 çift kamera kurulumuyla geliyor.

Her iki telefonda da 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor ancak Galaxy A05s'te ek olarak 2 megapiksel makro sensör bulunuyor. Ayrıca her iki akıllı telefon 25W şarjı destekleyen büyük 5.000 mAh pillerle çalışıyor.

Bunun dışında telefonlar teknik açıdan oldukça benziyor ancak dikkat çeken farklardan bir tanesi Galaxy A05s'in Qualcomm Snapdragon 680 işlemciyle donatılması Galaxy A05 ise MediaTek Helio G85 çipten güç alması.

Her iki telefon da 6,7 inç ekranlara sahip, ancak Galaxy A05'in paneli HD+ çözünürlüğü desteklerken Galaxy A05'in paneli daha iyi FHD+ çözünürlüğe sahiptir.

Galaxy A05 ve A05s, bu aydan itibaren Malezya'da yalnızca 6/128 GB'lık modellerle sunulacak.

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