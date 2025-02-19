Samsung Galaxy A06 5G'nin Fiyatı Sızdırıldı! Aşırı Ucuz Olacak

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Galaxy A06 modelinin 4G sürümünü piyasaya süren Samsung, Galaxy A06 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Yaşanan yeni sızıntı, 5G desteğine sahip telefonun ne kadar fiyat etiketiyle satışa sunulacağını gözler önüne serdi.

Yeni telefon bütçe dostu olmasına rağmen iddialı donanıma sahip olacak. Gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy A06 5G, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. 191 gram ağırlığındaki telefon Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek. 63,3 x 77,3 x 8,0 mm boyutlarındaki cihazın yan tarafında parmak izi okuyucusu özelliği bulunacak.

Kutudan adaptör çıkmayacağı öne sürüldü. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan tanıtım görselien göre telefon dört büyük Android güncellemesi alacak. Bu da telefonun yazılım bakımından yıllarca güncelliğini devam ettireceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A06 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Galaxy A06 5G modeli Hindistan'da 10 bin 499 INR (120 dolar) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 5G'li sürümün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.