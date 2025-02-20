Dört Yıl One UI Güncellemesi Garantili Samsung Galaxy A06 5G Tanıtıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung yeni telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Şirket bu kez Samsung Galaxy A06 5G isimli bütçe dostu bir telefon tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Samsung Galaxy A06 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 262 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen telefon 4 işletim sistemi güncellemesi alacak.

191 gram ağırlığındaki telefon 167,3 x 77,3 x 8 mm boyutlarında. IP54 sertifikası sayesinde telefon belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Telefonun yan tarafında parmak izi okuyucusu mevcut.

Galaxy A6 5G modelinde MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. Telefonda Mali-G57 MC2 GPU da bulunuyor.

Telefonujn arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Peki, Samsung Galaxy A06 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Samsung Galaxy A06 5G Fiyatı

4 GB RAM + 64 GB depolama: 10.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 8.930 TL)

10.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 8.930 TL) 4 GB RAM + 128 GB depolama: 11.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 9.780 TL)

11.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 9.780 TL) 6 GB RAM + 128 GB depolama: 12.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 11 bin TL)

Samsung Galaxy A06 5G modelinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.