Bu Özelliklere Bedava: Uygun Fiyatlı Yeni Samsung Galaxy A06 Tanıtıldı!

Samsung, A serisinin uzun bir süredir beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy A06'ı sessiz sedasız bir şekilde tanıttı. Dev ekranı ve kamera performansı ile şimdiden beğeni toplayan cihaz, oldukça uygun bir fiyatla yeni sahiplerini bekliyor. Detaylar haberde.

Samsung Galaxy A06 Özellikleri

Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni giriş seviyesi modeli, sınıfındaki rakiplerine kıyasla fena olmayan teknik özelliklere ve modern bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta yüksek ekran-gövde oranı ve modern kamera deliği ile dikkat çeken cihaz, sade ve zarif arka paneliyle Galaxy S24 serisini epey andırıyor.

Yeni Galaxy A06, halefi Galalxy A05'in sahip olduğu 6,7 inçlik ekran boyutunu korurken, yenileme hızın yeni cihaz ile birlikte 60Hz'den 90Hz'e çıkarılmış durumda. 50 MP + 2 MP kombinasyonlu bir arka kamera modülüyle birlikte gelen A06, ön tarafta selfie ve görüntülü aramalar için 8 MP'lik bir optiğe sahip. Şirkletin yeni fiyat/performans ürünü, 5.000mAh kapasiteli büyük bataryasından beslenirken, 25W hızlı şarjı destekliyor.

Performans tarafına da değinecek olursak, eski nesile benzer şekilde MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alan yeni Galaxy A06, kasasında 6GB'a kadar RAM, 128 GB'a kadar dahili depolama alanı bulunduyor.

Samsung Galaxy A06 Fiyatı

Samsung, Galaxy A06 modelini ilk olarak Vietnam pazarında ön satışa sundu. Sahip olduğu özelliklere kıyasla uygun bir fiyatla çıkış yapan cihazın 4GB'lık versiyonu 127 dolar, 6GB'lık versiyonu ise 151 dolar satış etiketi ile epey dikkat çekiyor. Yakın zamanda Türkiye'ye de ayak basmasını ve başarılı satış rakamlarına ulaşmasını beklediğimiz telefon, yaklaşık 8.599 TL ve 10.299 TL civarında raflardaki yerini alabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Samsung Galaxy A06 fiyatına göre güçlü özelliklere sahip mi? Yorumlarda buluşalım...