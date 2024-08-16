Bu Özelliklere Bedava: Uygun Fiyatlı Yeni Samsung Galaxy A06 Tanıtıldı!
Samsung, merakla beklenen yeni uygun fiyatlı giriş seviyesi Samsung Galaxy A06 modelini tanıttı. Yeni telefonun özellikleri ve fiyatı burada!
Samsung, A serisinin uzun bir süredir beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy A06'ı sessiz sedasız bir şekilde tanıttı. Dev ekranı ve kamera performansı ile şimdiden beğeni toplayan cihaz, oldukça uygun bir fiyatla yeni sahiplerini bekliyor. Detaylar haberde.
Samsung Galaxy A06 Özellikleri
Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni giriş seviyesi modeli, sınıfındaki rakiplerine kıyasla fena olmayan teknik özelliklere ve modern bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta yüksek ekran-gövde oranı ve modern kamera deliği ile dikkat çeken cihaz, sade ve zarif arka paneliyle Galaxy S24 serisini epey andırıyor.
Yeni Galaxy A06, halefi Galalxy A05'in sahip olduğu 6,7 inçlik ekran boyutunu korurken, yenileme hızın yeni cihaz ile birlikte 60Hz'den 90Hz'e çıkarılmış durumda. 50 MP + 2 MP kombinasyonlu bir arka kamera modülüyle birlikte gelen A06, ön tarafta selfie ve görüntülü aramalar için 8 MP'lik bir optiğe sahip. Şirkletin yeni fiyat/performans ürünü, 5.000mAh kapasiteli büyük bataryasından beslenirken, 25W hızlı şarjı destekliyor.
Samsung Galaxy A06 Fiyatı
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Samsung Galaxy A06 fiyatına göre güçlü özelliklere sahip mi? Yorumlarda buluşalım...