Uygun Fiyatlı Telefon Arayanlara Müjde: Samsung'un Yeni Modeli Ortaya Çıktı!

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy A06 modeli için geri sayım başladı. Daha önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde ve performans testlerinde görünen akıllı telefon, şimdi de önemli bir eşiği aştı. Peki, Galaxy A06 kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy A06 SIRIM Sertifikası Aldı, Tanıtım Çok Yakında Yapılacak

Samsung Galaxy A06, SM-A065F/DS model numarasıyla SIRIM veri tabanında göründü. Liste, telefonun 4G destekli olacağı dışında herhangi bir detayı ortaya çıkarmazken, tanıtımın çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor. Şu an için resmi bir tarih paylaşılmasa da bu, kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağı anlamına gelebilir.

Modelin daha önce Geekbench'te göründüğünü belirtelim. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.644 ve çoklu çekirdekli testlerden ise 5.326 puan elde etti. Bununla birlikte, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alacağı, 4 GB RAM'le geleceği ve kutudan çıkar çıkmaz Android 14 çalıştıracağı belli oldu.

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