Samsung'un Ucuz Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Geçtiğimizın yılın ekim ayında tanıtılan Samsung Galaxy A06'nın ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Samsung Galaxy A07 Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy A07 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-A075F model numarasına sahip olan Samsung Galaxy A07, tek çekirdek testinde 554 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.934 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 4 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Mediatek Helio G99 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy A07'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 5000 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy A07 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunabilir. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.