Galaxy A07'nin Görüntüsü Sızdırıldı! Tasarımda Büyük Değişiklik

Geçtiğimizın yılın ekim ayında tanıtılan Samsung Galaxy A06'nın ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Samsung Galaxy A07'nin görüntüsü ortaya çıktı. Sızdırılan görsele göre Galaxy A07, önceki telefondan farklı bir tasarım ile gelecek.

Samsung Galaxy A07'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A07 Google Play Console'da görüntülendi. Sızdırılan görsele baktığımızda telefonun iki adet arka kameraya sahip olacağını görüyoruz. Kamera tasarımında ise önemli bir değişiklik yapılacak.

Dikey olarak hizalanmış arka kameralar hap şeklindeki bir kamera modülünün üzerine konumlandırılacak. Kamera modülünün sağ kısmında ise bir LED flaş bulunacak. Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları yer alacak. Galaxy A06'da arka kameralar halkalar şeklinde sıralanmıştı.

Samsung Galaxy A07'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Mediatek Helio G99 işlemcisi bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor

5000 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy A07 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunabilir. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.