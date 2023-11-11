Samsung Galaxy A15 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung, 2024 yılının ilk çeyreğinde en az iki Galaxy A15 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A15 4G ile ilgili ayrıntılar çoktan ortaya çıkmış olsa da bir Geekbench listemesi şimdi Galaxy A15 5G'nin işlemcisini doğruluyor.

Geekbench listesi, Galaxy A15 5G'nin (SM-A156B) bir MediaTek Dimensity 6100+ işlemci tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. 6100+, Helio G99 ile benzer performans sağlıyor ancak üstüne 5G bağlantısı ekliyor.

Model ayrıca 4GB RAM ile geliyor ve Android 14 tabanlı One UI 6 işletim sistemini destekliyor.

Samsung Galaxy A15 5G Özellikleri

Söylentiler Galaxy A15 5G'nin FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Cihazın ayrıca 10x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip 50MP ana kameraya 5MP ve 2MP sensöre sahip olması bekleniyor. Selfie için ise muhtemelen 13MP'lik bir selfie kamea mevcut olacak.

Aynı şekilde cihazın 1 TB'a kadar genişletilebilir 128 GB'a kadar dâhili depolama alanı sunacağı söyleniyor. Diğer özellikler arasında 5.000 mAh pil, 25W hızlı şarj ve yana monte edilmiş parmak izi sensörü yer alıyor.

Peki sizin Samsung'un yeni telefonlarından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.