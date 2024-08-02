Uygun Fiyatlı Samsung Telefon Performans Testinde!

Samsung uygun fiyatlı akıllı telefonlarından Galaxy A15 5G'yi Aralık ayında piyasaya sürmüştü. SM-A166P model numarasına sahip olan Galaxy A16 5G'nin Geekbench performans testinde boy göstermesi Samsung'un devam modeli üzerinde çalıştığını doğruladı.

Samsung Galaxy A16 5G Performans Testinde!

A15 5G'de Dimensity 6100+ işlemciye yer veren Samsung, Galaxy A16 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemciye yer verecek. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 6300, 2 adet 2.4 GHz hızında Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinin yanı sıra Mali-G57 MC2 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

Test edilen prototip üründe 5 GB RAM bulunuyor fakat piyasaya sürüldüğünde farklı bellek seçenekleri ile karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Android 14 işletim sistemi ile çalışan telefonun tek çekirdek testinden 514 çoklu çekirdek testinden ise 1464 puan aldığını görüyoruz.

Galaxy A16 5G'nin diğer özellikleri şu anda bilinmezliğini koruyor. Hatırlamak gerekirse Galaxy A15 5G'nin özellikleri şu şekilde: 6.5 inç büyüklüğünde 1080x2340 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran, 128 / 256 GB depolama alanı, 4 / 6 / 8 GB RAM seçenekleri, 50 Megapiksel ana kameraya eşlik eden 5 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro kamera, 13 Megapiksel ön kamera ve 5000 mAh batarya.