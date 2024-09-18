Giriş Segmentte Bir İlk: Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonu Altı Yıl Güncelleme Alacak!

Samsung'un yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A16 5G için geri sayım başladı. Son dönemde sızıntılarla gündemden düşmeyen modelle ilgili kısa süre önce yeni detaylar ortaya çıkarken, en çok dikkat çeken detay ise kaç yıl yazılım desteği alacağı oldu.

Samsung Galaxy A16 5G, 6 Yıl Boyunca Android ve Güvenlik Güncellemesi Alacak

Galaxy A16 5G'nin aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Son raporlar ise akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini ve tasarımını gözler önüne seriyor. Buna göre, modelde 6.7 inçlik, 1080x2340 piksel çözünürlüğe sahip, 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nit parlaklık sunan bir LCD ekran mevcut olacak.

Üründe bölgeye bağlı olarak değişecek Exynos 1330 veya Dimensity 6300 yonga setleri kullanılacak. Bununla birlikte, 4, 6 veya 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Cihazın en çok öne çıkan noktası ise 6 yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemeleri alacak olması.

Samsung'un yeni telefonu için sunduğu bu vaat özellikle giriş segmentinde sıkça görülmeyen bir durum. Bu da doğal olarak cihazının sürekli güncel kalmasını isteyen kullanıcıların dikkatini çekecek önemli bir etken diyebiliriz.

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