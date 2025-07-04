A101 12 GB RAM ve 108 MP Kameraya Sahip Çok Ucuz Telefon Satıyor

A101 bu hafta uygun fiyatlı Honor X9b Samsung Galaxy A06, Realme C61, Xiaomi Mi TV Stick, Xiaomi Watch S4, HP dizüstü bilgisayar, Philips 4K LED Ambilight akıllı televizyon, TCL Full HD akıllı televizyon ve JVC 4K akıllı televizyon satılıyor.

A101'de Satılan Honor X9b ve Samsung Galaxy A06'ın Fiyatı

A101'de bu hafta Honor X9b'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 399 TL'ye satılıyor. Gücünü Snapdraogn 6 Gen 1 işlemcisinde alan telefonda 108 megapiksel ana kaemra, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor.

A101'de Samsung Galaxy A06'nın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 299 TL'ye, Realme C61'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 7 bin 399 TL'ye satılıyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 2 bin 159 TL fiyata sahip Xiaomi Mi TV Stick, 5 bin 699 TL fiyatlı Xiaomi Watch S4, 549 TL fiyata sahip Samsung 25W Type-C hızlı şarj adaptörü ve 599 TL fiyatlı Baseus bluetooth kulaklık bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 16 bin 299 TL fiyata sahip HP dizüstü bilgisayar, 33 bin 999 TL fiyatlı Philips 55 inç 4K uydu alıcılı LED Ambilight akıllı televizyon, 11 bin 999 TL fiyata sahip TCL 43 inç Full HD akıllı televizyon ve 21 bin 999 TL fiyatlı JVC 65 inç 4K akıllı televizyon da satılıyor.

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