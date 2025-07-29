Görenler Amiral Gemisi Zannediyor! Bütçe Dostu Telefonun Tasarımı Sızdı

Samsung’un uzun süredir gündemde olan bütçe dostu telefonu Galaxy A17 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mevuzbahis cihaz, uygun fiyatlı modeller arasında yer alacak olmasına rağmen iddialı tasarımıyla dikkat çekmeye hazırlanıyor. Son olarak telefonun tasarımı sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy A17 tasarımı...

Karşınızda Samsung Galaxy A17 Tasarımı

Şimdiye kadar yalnızca teknik özellikleriyle gündeme gelen modelin nihayet tasarımı da gün yüzüne çıktı. Sızdırılan görseller, Galaxy A17’nin sade ama bir o kadar da modern ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Beklenen Samsung Galaxy A17 Fiyatı

Daha önceki iddialara göre Galaxy A17 fiyatı 200 doların altında olacak. Bu da mevcut kurla yaklaşık 8 bin 100 TL'ye denk geliyor. Türkiye’de satışa sunulması durumunda yüzde 103 civarındaki vergiler eklendiğinde telefonun fiyatı yaklaşık 16.500 TL seviyelerine ulaşabilir. Tabii bu rakamın sadece bir tahmin olduğunu unutmamak gerekiyor. Firma ülkemize özel bir fiyat düzenlemesi yaparsa daha düşük veya yüksek fiyatla karşılaşabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A17'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.