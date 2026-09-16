Samsung Galaxy A18 4G Tanıtıldı! Exynos İşlemci ve Dahası

Samsung yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte Galaxy A18 4G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon açık mavi, gri ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. 4 GB RAM'e sahip telefonun depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Samsung Galaxy A18 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Exynos 1610

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 25W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

Makro Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Samsung Galaxy A18 4G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızından daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor.

Samsung Galaxy A18 4G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Exynos 1610 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada Samsung Galaxy A17 4G'de Helio G99 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide ise 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Samsung Galaxy A18 4G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A17 4G'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A18 4G'nin Bataryası Kaç mAh?

Samsung Galaxy A18 4G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Samsung Galaxy A17 4G'de de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Samsung Galaxy A18 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A17 dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A18 4G'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Samsung Galaxy A18 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy A18 4G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Android 17 tabanlı One UI 9.0'a sahip Samsung Galaxy A18 4G için 280 euro başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 15 bin 747 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Super AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Ayrıca telefonun altı yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacak olması da önemli bir avantaj.