Battlefield 1 Yüzde 90 İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın
Battlefield 1 yüzde 90 oranında indirime girdi. Peki, çok sevilen Battlefield oyunu ne kadar fiyata satılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Battlefield 1, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girerek 39.99 dolar (1.945 TL) yerine 3.99 dolar (194 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
- Kampanya, 28 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
- DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Çok oyunculu modda çeşitli sınıflar mevcut.
Battlefield serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Battlefield 1 indirime girdi. Bu kampanya, oyunun daha uygun bir fiyata satın alınabilmesini sağlıyor. Peki, serinin en sevilen oyunlarından biri olan Battlefield 1 kaç TL'ye düştü?
Battlefield 1'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Steam'de Battlefield 1, yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 1, kampanya kapsamında 39.99 dolar (1.945 TL) yerine 3.99 dolar (194 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya, 28 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Battlefield 1 Fragmanı
Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?
DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Tek oyunculu modda çeşitli cepheler yer alıyor ve her cephede farklı bir askeri kontrol ediyoruz. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor.
Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda tank ve uçak gibi araçlar kullanabiliyoruz. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun çok oyunculu modunda birçok sınıf mevcut. Her sınıfın kendine özgü silahları ve ekipmanı yer alıyor. Bu, çok oyunculu modu daha keyifli hâle getiriyor. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri çok olumlu durumda.
Battlefield 1'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 560 / HD 7850
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB
Battlefield 1'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemi
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB
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Editörün Yorumu
Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan Battlefield 1, özellikle çok oyunculu modda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor. Çok oyunculu modda uçak ve tank gibi araçlar kullanmak oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor. Battlefield 1'de çeşitli sınıfların yer alması hem oyuna stratejik bir boyut katıyor hem de oynanışı daha keyifli hâle getiriyor.