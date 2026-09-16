Battlefield 1 Yüzde 90 İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Battlefield serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Battlefield 1 indirime girdi. Bu kampanya, oyunun daha uygun bir fiyata satın alınabilmesini sağlıyor. Peki, serinin en sevilen oyunlarından biri olan Battlefield 1 kaç TL'ye düştü?

Battlefield 1'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Battlefield 1, yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 1, kampanya kapsamında 39.99 dolar (1.945 TL) yerine 3.99 dolar (194 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya, 28 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Battlefield 1 Fragmanı

Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Tek oyunculu modda çeşitli cepheler yer alıyor ve her cephede farklı bir askeri kontrol ediyoruz. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor.

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda tank ve uçak gibi araçlar kullanabiliyoruz. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun çok oyunculu modunda birçok sınıf mevcut. Her sınıfın kendine özgü silahları ve ekipmanı yer alıyor. Bu, çok oyunculu modu daha keyifli hâle getiriyor. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri çok olumlu durumda.

Battlefield 1'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K

AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 560 / HD 7850

NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB

Battlefield 1'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemi

64-bit Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemi İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790

AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB

Editörün Yorumu

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan Battlefield 1, özellikle çok oyunculu modda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor. Çok oyunculu modda uçak ve tank gibi araçlar kullanmak oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor. Battlefield 1'de çeşitli sınıfların yer alması hem oyuna stratejik bir boyut katıyor hem de oynanışı daha keyifli hâle getiriyor.