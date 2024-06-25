Galaxy A23 5G İçin Beklenen Güncelleme Yayında!

Son zamanlarda Android 15 çalışmalarına odaklanan Samsung cephesinde güvenlik güncellemeleri de ihmal edilmiyor. Zira bu yamalar sistemlerdeki güvenlik sorunlarını ortadan kaldırırken, daha iyi bir kullanıcı deneyimine kapıları aralıyor. Son olarak Galaxy A23 5G için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınlandı.

Galaxy A23 5G İçin Mayıs 2024 Güvenlik Güncellemesi Yayında

Samsung, Avrupa'daki Galaxy A23 5G modelleri için Mayıs 2024 güvenlik güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni yama A236BXXS6EXE2 yapı numarasıyla gelirken, Android cihazlarda keşfedilen 33 güvenlik açığı ve yalnızca Galaxy cihazlarını riske atacak potansiyeldeki 25 güvenlik açığı için düzeltmeler getiriyor.

Samsung, şu an için yamayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. 24 Haziran itibariyle dağıtım başlarken, Avrupa'da yaşayan Galaxy A23 5G sahipleri Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip ederek kullanıcı güvenliğini artıran bu güncellemeyi yükleyebilirler.

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