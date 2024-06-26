One UI 6.1 Güncellemesi Popüler Samsung Modeli İçin Yayınlandı!

Samsung, yakında kararlı sürümü çıkacak Android 15 öncesi mevcut yapıların dağıtımını sonlandırmak istiyor. Güney Koreli üretici son olarak ülkemizde de sıkça tercih edilen popüler telefonu için One UI 6.1 güncellemesini yayınladı. Peki şirketin en yeni yamasını alan son model hangisi? İşte ayrıntılar!

One UI 6.1 Güncellemesi Samsung Galaxy A25 İçin Yayında

Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Galaxy A25 modeli Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini almaya başladı. Yeni sürüm, A256BXXU4BXE3 yapı numarasıyla gelirken, telefonun Avrupa varyantları için kullanıma sunuluyor. Ancak, cihazın donanımının güçlü olmaması nedeniyle Galaxy AI yapay zeka özelliklerinden faydalanamayacağını belirtelim.

Avrupa'daki kullanıcılar güncellemeyle birlikte sistemdeki güvenlik sorunlarını çözen Mayıs 2024 Google güvenlik yamasını da cihazlarına yükleyebilecekler. Son olarak otomatik güncelleme bildirimini almadıysanız, Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip telefonunuzu yeni sürüme geçirebilirsiniz.

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