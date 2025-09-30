Uygun Fiyatlı Samsung Telefon One UI 8’e Kavuştu!

Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesini kısa süre önce Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy A55 ve Galaxy A35 modelleri için yayınlamıştı. Bugün ise Samsung Galaxy A26 için One UI 8'in dağıtımı başladı.

Samsung Galaxy A26: One UI 8 Güncellemesi Çıktı

Galaxy A26 için yayınlanan One UI 8 kararlı güncellemesi A266BXXU4BYI2 sürüm numarasını taşıyor ve şu anda Vietnam’da dağıtılıyor. Güncellemenin kısa süre içinde diğer ülkelere de yayılması bekleniyor. Yani ülkemizdeki telefonlara Android 16'nın ve One UI 8'in gelmesi biraz zaman alacak.

Telefonunuz güncelleme geldiğinde size bildirim yoluyla bilgi veriyor. Tabii sizde Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümünden ara ara kontrol edebilirsiniz. Güney Koreli teknoloji devinin uygun fiyatlı telefonları arasında yer alan Galaxy A26'nın özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse;

Galaxy A26'nın 6.7 inç büyüklüğe ve 1080x2340 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranı, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Satışa sunulduğu bölgeye göre Exynos 1380'den veya Exynos 1280'den güç alan telefon, 4 GB'dan 8 GB'a kadar RAM seçeneği sunuyor.

5000 mAh kapasiteli bataryası 25W hızında şarj olabilen Galaxy A26'nın arka tarafında 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel kamera kurulumu bulunurken, ön kamera 13 Megapikse çözünürlüğünde.