Yeni Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A26'nın Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung, sevilen uygun fiyatlı A serisinin yeni modelleri için çalışmalarına başladı. Son olarak firmanın yakında piyasaya süreceği Galaxy A26 modelinin tasarımına ait görüntüleri ve teknik özellikleri gözler önüne serildi. Detaylar haberde.

Samsung Galaxy A26 ile Alışılan Kamera Tasarımı Değişiyor

Sektörel kaynaklar tarafından sızdırılan çizim görsellerine göre, yeni Galaxy A26 "U" harfi izle özdeleşen ön kamera çentiği ve ince çerçeve tasarımını koruyacak. Bununla birlikte telefonun arka tarafında alışılagelmiş Samsung sensörlerinden daha farklı bir tasarımla karşı karşıyayız. Zira yeni cihazın kamera modülünde yer alan sensör yuvaları uzun bir süre sonra tekrardan birleşiyor.

Yeni Galaxy A26, teknik özellikler tarafında ise A serisinin bütçe dostu diğer modellerine benzer şekilde hiç de fena olmayan özelliker sunuyor. İddialara göre Exynos 1280 işlemcisinden güç yeni cihaz, 6 ve 8 GB'lik iki RAM seçeneği ile birlikte satışa sunulacak.

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş sensöre ev sahipliği yapması beklenen yeni Galaxy A26'nın, 25 W şarj hızını destekleyen 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği de ortaya atılan iddialar arasında. Bunun yanı sıra telefonun 6 yıl güncelleme desteğine sahip olacağı ve Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle çalışacağı söylentileri de gündemde.

Peki siz yeni Galaxy A26 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...