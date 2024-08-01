Popüler Samsung Modeli İçin Güvenlik Sorunlarını Çözen Güncelleme Yayında!

Android 15 tabanlı One UI 7 için son eşiğe gelen Samsung, diğer taraftan kullanıcı güvenliğini artıran yamaların dağıtımını sürdürüyor. Güney Koreli üretici, son olarak ülkemizde de sıkça tercih edilen bir model için önemli bir güncelleme yayınladı.

Samsung Galaxy A34 İçin Temmuz 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung, geçen sene tanıtılan Galaxy A34 için Temmuz 2024 yamasını kullanıma sundu. A346BXXS8CXG3 yapı numarasıyla gelen güncelleme şu an için Avusturya, Hırvatistan, Fransa, İrlanda, Polonya, Sırbistan, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde mevcut.

Galaxy A34 için Temmuz 2024 güncellemesi 50 güvenlik açığını ortadan kaldırarak daha kullanıcılara daha güvenli bir deneyim sunuyor. Son olarak, güncellemeyi yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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