Samsung'dan İlginç Hamle: İşte Samsung Galaxy A34'ün İşlemcisi!

Samsung'un önümüzdeki haftalarda yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bunlardan biri de uygun fiyatıyla bütçe dostu olması beklenen Galaxy A34 olacak.

Bu cihazı, diğer yaklaşan A serisi telefonlarla birlikte bir süredir duyuyoruz. Bugün, telefonun belirli özelliklerini gün yüzüne çıkaran bir kıyaslama platformunda listelendiği fark edildi.

Yaklaşan Galaxy A34, Geekbench'te görüntülendi. Kesin olarak söylemek gerekirse SM-A346N model numaralı hâli akıllı telefonun Güney Kore versiyonu gibi görünüyor. Listeye göre cihazın bu sürümü, 6 GB RAM ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 1080 işlemci tarafından destekleniyor. Başka RAM varyantları olması da bekleniyor.

Samsung Galaxy A34, Dimensity 1080 ile Geliyor

Farklı işlemci markalarıyla çalışma konusunda çok da şaşaalı bir geçmişi olmayan Samsung'un artık daha cesur kararlar aldığını görüyoruz. Yazılım cephesinde ise telefon Android 13 ile gelecek.

Telefon, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla yaklaşık 778 ve 2332 puan alabiliyor. Yani bütçe dostu orta seviye bir akıllı telefon için yeterli performansa sahip olacak.

Daha önceki sızıntılara göre Samsung Galaxy A34 yeni bir tasarımla gelecek. Tasarımını Galaxy A54 ve diğer henüz piyasaya sürülmemiş Galaxy A serisi telefonlarla paylaşacak. Cihaz, bir ana sensör, bir ultra geniş birim ve bir makro snapper içeren dikey olarak hizalanmış üçlü bir arka kamera ünitesine sahip olacak. Görmeye alıştığımız dördüncü bir derinlik sensörü ise yer almayacak.

Telefonun 19.5:9 en boy oranına sahip 6.5 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Son olarak, boyutları 161,3 x 77,7 x 8,2 mm olacak şekilde belirtiliyor.