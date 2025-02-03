Samsung Galaxy A36 ve Galaxy A56 Kolay Tamir Edilebilecek mi?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerini piyasaya sürmeye hazırlanırken önemli bir gelişme yaşandı. Fiyat performans konusunda öne çıkacak iki telefonun tamir edilebilirlik puanları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A36'nın Tamir Edilebilirlik Puanları

Yakında tanıtılacak Galaxy A36 ve Galaxy A56 modelleri tamir edilebilirlik kategorisinde 10 üzerinden 8,4 puana layık görüldü. Böylelikle Galaxy A36, bir önceki model olan Galaxy A35 ile aynı puanı almış oldu.

Galaxy A56 ise Galaxy A55'e kıyasla 0,1 puanlık düşüş yaşadı. Dolayısıyla bu, Galaxy A56'daki bazı parçaların Galaxy A55'e kıyasla daha zor sökülebileceği anlamına geliyor.

İki telefonun 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olması ve AMOLED ekran ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu telefonlarda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın yer alacağı öne sürüldü. Yukarıdaki görselde soldakinin Galaxy A36, sağdakinin ise Galaxy A56'ya ait olduğu iddia ediliyor.

Galaxy A36'nın Snapdragon 6 gen 3 veya Snapdragon 7s Gen 2 işlemciye, Galaxy A56'nın ise yeni Exynos 1580 işlemcisine sahip olacağı iddia ediliyor. İki telefonda da 5.000 mAh batarya kapsitesi bulunacak ve 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.