Bir Dönemin Sonu: Samsung, O Özelliği Telefonlarından Kaldırıyor

Apple'ın en büyük rakibi Samung, bir süre önce merakla beklenen Galaxy S25 serisini tanıttı. Her yıl olduğu gibi Ultra modeli serideki en dikakt çeken telefon olurken, şirketin yaptığı bir değişiklik tartışmaların da fitilini hedefledi. Şimdi ise şirketin konuyla ilgili yaptığı savunma bu özelliğin S26 serisi ile tamamen hayatımızdan çıkabileceğinin iması olarak yorumlandı. İşte detaylar!

Samsung, Galaxy S26 Ultra ile S-Pen'i Hayatımızdan Çıkarabilir

2011'de Galaxy Note ile hayatımıza giren S-Pen, 2025'te S25 Ultra serisi ile varlığını sürdürüyor. Ancak Samsung, bu sene kalemde önemli bir değişiklik yaptı ve ve jiroskop özellikleri kaldırıldı. özelliğini kaldırdı. Bu da kalemin ekrana dokunmadığı sırada telefon ile bağlantısı olmayacağı anlamına geliyor.

S-Pen'i kalabalık fotoğraflarda deklanşör olarak kullanan ben ve pek çok kişiyi üzen bu gelişme, Samsung'un beklediğinden çok daha fazla tepkiye yol açtı. Samsung, yaptığı bir ankete atıfta bulunarak Galaxy kullanıcılarının yalnızca %1'inin S Pen'in Bluetooth özelliklerini kullandığını açıkladı.

Ancak kullanıcılar bu duruma karşı çıktı. Pek çok kişi S-Pen'i bu özellikler için kullandığını ve şirketin "birkaç kuruş uğruna işlevsellikten vazgeçtiğini" söyledi. Üstelik kaldırılan özellikler yerine bir şey getirilmemesi de ekstra tepki çekti.

Her ne kadar Samsung bunun farkında değil gibi görünse de S-Pen'li Galaxy telefon kullanan herkes bir sanatçı değil. İnsanlar bu kalemi telefonunda resimler çizmekten ve önemli notlar almaktan çok işlevsel özellikleri için kullanıyor. S-pen'i kablosuz deklanşör olarak kullanma ya da jiroskop özellikleri ile telefonu kontrol etmek de bunlardan biri.

Ayrıca pek çok kişi bunu Samsung'un S-Pen'den kurtulmak için ilk adımı olarak görüyor. Şirketin gelecekteki modellerde daha büyük bir pil ve benzeri iyileştirmeler için S Pen'i kaldıracağı söyleniyor. Bunun ise uzak bir tarihte değil Galaxy S26 Ultra'da olacağı iddia ediliyor.

S-Pen'in özel bir kılıfa entegre ek bir aksesuar olarak satılması ve telefonun içine takılmaması da gündemde olan yenilikler arasında. Samsung kullanıcılarının bu duruma nasıl tepki vereceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.