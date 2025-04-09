Samsung Hala 20 Bin TL'ye Satılan İki Telefonu İçin Güncelleme Desteğini Kesti

Samsung'un mobil cihaz güncelleme departmanı oldukça yoğun bir dönem geçiriyor. Şirket bir yandan One UI 7 güncellemesini daha çok cihaza sunmaya çalışırken, diğer yandan da eski modeller için güncelleme desteğini sonlandırıyor. Bu doğrultuda size kısa süre önce Galaxy S20 serisinin güncelleme desteğini kaybettiğinden bahsetmiştik. Şimdi ise bu listeye Galaxy A52 5G ve A72 eklendi.

Samsung, Galaxy A52 5G ve A72 İçin Android Güncelleme Desteğini Sonlandırdı

Samsung, Galaxy A52 5G ve A72 için Android güncelleme desteğini sonlandırdı. Her ikisi de 2021'in ilk yarısında tanıtılan bu telefonlar, Android 11 ile kutudan çıkmış ve son olarak Android 14 güncellemesi almıştı. Ancak Android 15 tabanlı One UI güncellemesini alamayacaklar.

Belirtmekte yarar var ki kritik bir açıkta Samsung bu cihazlar için çeştili güvenlik yamaları yayınlayabilir. Ancak bunlar yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri içermeyecek. Ayrıca kritik açık olmasa da düzenli güvenlik güncellemeleri olmadan bu modelleri kullanmanın pek de mantıklı olmadığını söyleyebiliriz.

İşin ilginç yanı ise Galaxy A72'nin Türkiye'de hala satılan bir telefon olması. Söz konusu model dört yaşında olmasına rağmen e-ticaret sitelerinde ve çeşitli platformlarda 20 bin TL'nin üzerinde satılıyor. Ayrıca yenilenmiş telefon olarak da 10 bin TL'ye yakın fiyatlara satılııyor.

Eğer yenilenmiş olarak alıp sadece "alo" demelik bir iş hattı olarak kullanacaksanız belki de mantıklı olabilir. Ancak bunun en ufak ötesinde bir beklentiniz var ise 20 bin TL'lik bu telefondan mantıklı olacaktır. Üstelik Galaxy S24 FE gibi harika özellikler ve performansa sahip güncel bir modelin ortalama 23 bin TL'ye satıldığını düşünürsek.