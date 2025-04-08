Samsung, Efsane Galaxy Serisine Veda Ediyor: Artık Güncelleme Yok
Samsung, artık efsaneleşen Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modelleri için güvenlik güncelleme desteğini sonlandırma kararı aldı. Peki bu telefonlara ne olacak?
Samsung, 2020'nin başında piyasaya sürdüğü Galaxy S20 serisine verdiği yazılım desteğini resmen sonlandırdı. Dört yıllık güvenlik güncellemeleri sürecini tamamlayan şirket, ekstra bir yıl da hediye ettikten sonra artık bu ikonik seri için yeni güncelleme yayınlamayacak.
Samsung, Galaxy S20 Serisinin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı
Samsung, Şubat 2020'de satışa çıkan Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modellerini "Güvenlik Güncellemeleri" listesinden çıkardı. Bu cihazlar, 2025'in başına kadar üç ayda bir güvenlik yamaları alıyordu, ancak şimdi tamamen kaderine terk edildi.
İlk çıktığı zaman üç yıl yazılım güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi vaadi ile satılan telefon, kutudan One UI 2.0 ile çıkmıştı. Son olarak ise Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini aldı. Ne yazık ki sonrasında ise Android güncellemesi almadı. Güvenlik güncellemeleri ise 2024'te değil 2025'te kesildi.
Galaxy S20 FE ve Note 20 serisi ise şimdilik bir sene de güncelleme alacak. Ancak şirket bu modeller için de desteği kademeli olarak sonlandırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda kullanıcıların telefonlarını yenielmesi ya da yenilemeye hazırlanması gerekiyor.
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Neredeyse her türlü kişisel bilgilerimizin içerisinde bulunduğu bu cihazlar eğer sürekli güvenlik güncellemesi almazsa yazılım açıklarına karşı savunmasız kalabiliyor. Bu da telefon bedelini kurtarmaya çalışırken maddi ve manevi çok daha büyük bir zarar görmenize neden olabilir.