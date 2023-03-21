Samsung Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni akıllı telefon modelleri ne kadar fiyata satılacak? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz haftalarda Samsung, yeni Galaxy A serisi telefonlar tanıtmıştı. Tanıtılan cihazlar arasında Samsung Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G modelleri de bulunuyordu. Bu telefonların fiyatıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Samsung Galaxy A54 5G Türkiye Fiyatı

Grafit, limon yeşili ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Samsung Galaxy A54 5G isimli akıllı telefon modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 499 TL, 256 GB depolama alanına sahip olan versiyonu ise 13 bin 499 TL fiyata sahip.

Samsung Galaxy A34 5G Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy A34 5G modelinin 128 GB depolama alanına sahip olan sürümünün fiyatı 10 bin 499 TL olarak açıklandı. Şık tasarımıyla dikkat çeken Galaxy A34 5G modeli gümüş, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.