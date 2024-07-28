Samsung'un Sevilen Modeli İçin Beklenen Güncelleme Yayında!

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle ilgili çalışmalarında son aşamaya gelen Samsung, güvenliği artıran yamaları kesinlikle göz ardı etmiyor. Güney Koreli marka, biraz gecikmeli de olsa sevilen bir modeli için çok sayıda güvenlik sorununu çözen yeni bir yama yayınladı.

Temmuz 2024 Güncellemesini Alan Son Model Samsung Galaxy A54 Oldu

Samsung, geçen sene tanıtılan Galaxy A54 modeli için Temmuz 2024 yamasını yayınladı. A546USQS8CXG1 yapı numarasıyla gelen güncelleme şu an için sadece ABD'deki modeller için kullanıma sunuldu. Ancak, ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de yayınlanması söz konusu.

Galaxy A54 için Temmuz 2024 güncellemesi toplamda 58 güvenlik sorununu ortadan kaldırarak daha güvenli bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Son olarak, yamayı yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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