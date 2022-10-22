Samsung Galaxy A54'ün Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, Apple'ın aksine hem orta hem de üst segment Android telefonlar üzerinde çalışmasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Birbirinden farklı modelde ve özelliklerdeki telefonları uygun fiyatlı olarak kullanıcılara sunan marka, özellikle Orta Doğu ve Asya pazarında söz sahibi. Uygun fiyatlı ve yüksek donanımlı telefonlardan biri olması beklenen Galaxy A54 hakkında yeni bilgiler geldi.

Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre Samsung Galaxy A54'ün kamera ve batarya özellikleri belli oldu. Orta segment Android telefonlar arasında sağlam bir yere oturması beklenen telefon, birçok açıdan Samsung M31 serisiyle benzerlik gösteriyor.

Samsung Galaxy A54 Özellikleri

Yeni yayınlanan bilgilere göre A54'te 5100 mAh'lik bir batarya olması bekleniyor. İşlemci tarafında ise Exynos 1280 SoC çip setinin olması muhtemel. Arka tarafında 50 megapiksellik ana kamera + 8 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro lensi barındıran telefon, fotoğrafçılık açısından da istenilen seviyeye ulaşacak gibi duruyor. Yeni modelle birlikte Samsung'un Galaxy A serisinde artık derinlik sensörü kullanmayı bırakacağı da ortaya çıktı.

6,5 inç FHD+ SuperAMOLED Infinity-O ekranın yenileme hızı ise 120 Hz olacak. 800 nit parlaklığa ulaşabilen ekranda göz konforu kalkanı da bulunacak. 256 GB'a kadar depolama kapasitesi sunan telefon 25 W hızlı şarjı destekleyecek. Bellek tarafında ise 8GB RAM olması bekleniyor. Şimdilik Samsung A54'ün fiyatı veya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.