Samsung Galaxy S23 Performans Skorları Görüntülendi!

Apple ve Google'ın amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmesinin ardından tüm gözler çevrildi. 2023 yılının başlarında çıkması beklenen Galaxy S23 ailesinin özellikleri hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı gelmiş olsa da hala resmi tanıtımı yapılmadı. O sızıntılardan biri de geçtiğimiz günlerde cihazın Geekbench sitesinde görüntülenmesi oldu.

SM-S911U model numarasıyla çıkması beklenen cihazın bazı donanım özellikleri bu sızıntıyla birlikte belli oldu. Aynı zamanda sızıntıda telefonun Geekbench 5 skorları da ortaya çıktı.

Samsung S23 Özellikleri

İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Anakart: kalama

kalama İşlemci : ARM ARMv8 (Snapdragon 8 Gen 2)

: ARM ARMv8 (Snapdragon 8 Gen 2) 1. İşlemci Kümesi : 3 Çekirdek @ 2.02 GHz

: 3 Çekirdek @ 2.02 GHz 2. İşlemci Kümesi: 4 Çekirdek @ 2.80 GHz

4 Çekirdek @ 2.80 GHz 3. İşlemci Kümesi: 1 Çekirdek @ 3.36 GHz

1 Çekirdek @ 3.36 GHz Bellek: 8 GB RAM

Samsung Galaxy S23'e dair sızdırılan bilgilerde kalama kod adlı bir anakart kullanıldığı dikkat çekiyor. ARM ARMv8 adıyla tanıtılan işlemcinin de Qualcomm'un son nesil işlemcilerinden Snapdragon 8 Gen 2 olması bekleniyor. Aynı zamanda bu güçlü işlemciye Adreno 740 grafik ünitesinin eşlik edeceği iddia ediliyor.

8 GB RAM ile sunulması beklenen telefonun 128, 256 ve 512 GB depolamaya sahip olacağı düşünülüyor. Aynı zamanda yeni Android 13 ile kullanıcının eline ulaşacak olan Samsung S23, kullanıcı arayüzü kısmında One UI 5 kullanacak.

Geekbench sitesinden sızdırılan görüntülerde cihazın tek çekirdek testinde 1524, çoklu çekirdek testinde ise 4597 puan aldığı görülüyor. Yeni işlemcinin çoklu işlemlerde büyük fark yaratacağı öngörülse de tekli işlemlerde devasa farklar beklenmiyor.