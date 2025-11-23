Bütçe Dostu Galaxy A57 Gümbür Gümbür Geliyor: Performans Testi Çıktı

Samsung bir yandan merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S26 serisine odaklanırken, diğer yandan uygun fiyatlı telefon kataloğunu da hızla genişletiyor. Bu kapsamda şirket, Galaxy A57 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son gelişmelere göre mevzubahis cihaz, Geekbench performans testinde görüntülendi. Böylelikle bazı Galaxy A57 özellikleri gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy A57 Geekbench Performans Testinde

En iyi orta segment telefonlar listesine dahil olması beklenen Samsung Galaxy A57, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 1311, çoklu çekirdekte ise 4347 puan alarak oldukça iddialı bir performans sergiledi. Bu sonuçlarla birlikte bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Rapora göre akıllı telefon, Samsung’un Exynos 1680 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti 2.91 GHz hızında bir performans çekirdeği, 2.60 GHz’lik dört verimlilik çekirdeği ve 1.95 GHz hızındaki üç yardımcı çekirdekten oluşan bir mimariye sahip. Bu işlemciye Samsung Xclipse 550 GPU eşlik edecek.

Ayrıca Galaxy A57’nin kutudan Android 16 ile çıkacağı ve 16 GB RAM ile geleceği bilgisi de mevcut. Buna göre güncel yazılım deneyimi sunulacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uygun fiyatla satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy A57'in tanıtım tarihi şu an için Samsung tarafından resmi olarak duyurulmuş değil. Ancak sızıntılar ve önceki A serisi lansman takvimleri göz önüne alındığında modelin Mart 2026'da tanıtılması muhtemel. Önümüzdeki aylarda bu konuyla ilgili yeni bilgiler gelecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A57'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar ksımından bizimle paylaşmayı unutmayın.