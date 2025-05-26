Galaxy A57'nin İşlemcisi Sızdırıldı: İşte Özellikleri!

Samsung orta - üst segment telefonlara ev sahipliği yapan Galaxy A serisini her yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda yenileyecek. Mart ayında tanıtılan Galaxy A56'nın yerini alacak olan ve geliştirme süreci devam eden Galaxy A57'nin işlemcisi gün yüzüne çıktı.

Samsung alaxy A57, Exynos 1680'den Güç Alacak

Bu yıl kullanıcılar ile buluşturduğu Galaxy A56 modelinde Exynos 1580 işlemciyi kullanan Samsung önümüzdeki yıl Galaxy A57'de Exynos 1680 işlemciye yer verecek. Exynos 1680'in AMD RDNA 3.5 mimarisini temel alan Xclipse 550 GPU'ya sahip olması bekleniyor.

Bilmeyenler için RDNA 3.5'in birçok bölgede Galaxy S26 ve Z Flip 7'ye güç vereceği dile getirilen Exynos 2500'ün bir parçası olduğunu söylemeliyiz. Exynos 1680 özellikleri şu anda bilinmezliğini koruyor ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre üç kümeli bir CPU göreceğiz.

A56'ya güç veren Exynos 1580 işlemci (2,9 GHz hızında 1x Cortex-A720, 2,6 GHz hızında 3x Cortex-A720 ve 1,95 GHz hızında 4x Cortex-A520) AnTuTu'da ortalama 906K puan alıyor. Yaklaşık yüzde 15 - 20'lik bir performans artışı gerçekleştirilirse AnTuTu puanı 1.2 milyon seviyelerine ulaşacak.

4 nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan bu işlemci ve telefon hakkında kesin konuşmak için oldukça erken. Çünkü önümüzde yaklaşık 1 yıl var ve Samsung bu süreçte karar değişikliklerine gidebilir.