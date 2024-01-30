Samsung, Galaxy AI'ın Geleceğine Dair Açıklamalarda Bulundu: Ücretli Olacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisi, Koreli markanın Google Cloud tarafından desteklenen üretken yapay zekâ hizmeti Galaxy AI ile birlikte geliyor.

Samsung, Galaxy AI'ın 2024'ün ilk yarısında daha eski modellere geleceğini zaten doğrulamıştı ve şimdi de Samsung Electronics Başkanı ve MX Business Başkanı TM Roh, şirketin Galaxy AI'yı bu yıl dünya çapında yaklaşık 100 milyon Galaxy mobil cihaza getirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Roh ayrıca ET Telecom'a yaptığı açıklamada, Galaxy AI'ın geliştirilmesindeki maliyetlere rağmen özelliklerin 2025 yılına kadar ücretsiz olarak kullanılmaya devam edeceğini söyledi ancak marka daha sonrasında ne olacağına henüz karar vermedi.

Galaxy AI Gelecekte Ücretli Olabilir

"Analizlerimize göre mobil yapay zekâ için çeşitli ihtiyaçlar var. Dolayısıyla yapay zekâ yeteneklerini ücretsiz olarak kullanmaktan memnun olacak tüketiciler olacaktır. Ayrıca daha da güçlü yapay zekâ yetenekleri isteyen ve hatta bunlar için ödeme yapan müşteriler de olabilir. Dolayısıyla gelecekte karar verirken tüm bu faktörleri göz önünde bulunduracağız."

Bu açıklama gelecekte yapay zekâların ve bu hizmetlerin abonelik servisine dönüşebileceği iddialarını da doğruluyor. Samsung hem bu süreçte hem de gelecekte Galaxy AI hizmetlerini daha fazla cihaza getirmeyi amaçladığını da belirtti.

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