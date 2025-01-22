Dünyanın En Değerli Şirketi Artık Apple Değil
NVIDIA, piyasa değerinde Apple’ı geride bırakarak yeniden dünyanın en değerli şirketi unvanını kazandı. Yapay zekanın yükselişi şirketin adeta uçmasını sağladı.
Dünyanın en değerli şirketleri sıralaması yine değişti. NVIDIA, piyasa değerinde Apple’ı geride bırakarak yeniden dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını kazandı. Şirketin yapay zeka çiplerine olan yoğun talep, bu yükselişte önemli bir rol oynadı. İşte detaylar!
NVIDIA, Apple’ı Geçerek Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu
NVIDIA hisseleri 2023’te yüzde 239, 2024’te ise yüzde 171oranında yükseldi. 2025 yılında da yükselişini sürdüren şirket, şu ana kadar yüzde 5 artış kaydetti. Son çeyrekteki geliri ise neredeyse iki katına çıktı 35,08 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişle birlikte NVIDIA piyasa değerinde Apple’ı geride bırakarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.
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Apple ise aynı dönemde yüzde 11 oranında değer kaybetti. Şirket yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etse de ivmeden bu teknolojiye altyapı üreten NVIDIA kadar faydalanamadı. Beklentileri karşılamayan iPhone 16 serisi satışları da işin içine girince Apple'ın düşüşü kaçınılmaz oldu. Elbette ki bu Apple'ın başarısız olduğu anlamına gelmiyor.
Apple, daha önce 1 trilyon, 2 trilyon ve 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olmuştu. Şu an ise Piyasa değerleri açısından NVIDIA, 3,45 trilyon dolarla zirvede yer alırken, Apple ise 3,35 trilyon dolarla ikinci sırada. Microsoft ise 3,2 trilyon dolar piyasa değeriyle üçüncü sırada bulunuyor.
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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, 2025'te zirvedeki yerini geri alabilecek mi? Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.