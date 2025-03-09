Samsung Açıkladı: "Artık Bu Alanda Milyonlarca Kullanıcıya Sahibiz!"

İlk olarak 2024 yılının başlarında tanıttığı Galaxy S24 serisi ile yeni yapay zeka özelliklerini hayata geçiren Samsung, bu yıl sergilediği S25 serisi ile beraber Galaxy AI özellikleri de iyiden iyiye geliştirdirdi. Yapılan araştırmalara göre firma, bu alanda yaptığı çalışmaların meyvelerini erkenden almayı başardı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, yeni özellikleriyle büyük bir popülerlik kazanan Galaxy AI'ın dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından akitf olarak kullanıldığını açıklarken, çok sayıda Samsung cihazının artık Galaxy AI ile uyumlu çalışabildiğini duyurdu.

Yalnızca Birleşik Krallık'ta

5 Milyondan Fazla Kişi Galaxy AI'ı Severek Kullanıyor

MWC 2025'te yeni yapay zeka çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Samsung cephesi, S25 serisi ile birlikte yeniledikleri Galaxy AI özelliklerinin pek çok bölgede milyonlarca kişi tarafından aktif ıolarak kullanıldığını ifade etti. Firmanın Birleşik Krallık yöneticisi Annika Bizon, an itibariyle ülkede 5 milyondan fazla kişinin Galaxy AI özellerini aktif olarak kullandığını dile getirdi.

Galaxy AI'ın bulunduğu diğer ülke ve bölgelerde benzer başarılara ulaşıldığını belirten Bizon, yapay zeka özelliklerinin şu anda 200 milyondan fazla cihazda kullanılabilir hale geldiğini de ifade ediyor. Bizon'a benzer şekilde diğer Samsung yöneticileri de Galaxy AI'ın iyi bir ivme yakaladığını ve şirketin yeni özellikleri daha fazla cihaza entegre etmeyi hedeflediğini söylüyor.

Apple ve Samsung Kullanıcıları Hala Yapay Zekayı Yararlı Bulmuyor

Öte yandan yakın tarihte yapılan bazı anketler, Samsung'un her ne kadar Galaxy AI projesinde başarılı sonuçlar aldığını doğrulasa da hala birçok kullanıcının yapay zeka özelliklerine şüpheyle yaklaştığını gösteriyor. Zira Apple ve Samsung kullanıcıları arasında yapılan bir ankette, katılımcıların çoğu şirketlerin sunduğu yapay zeka özellikerini günlük hayatta pek de yararlı bulmadığını belirtiyor.

Öyle ki ankete katılan Galaxy kullanıcılarının yüzde 87’si, Galaxy AI özelliklerinin günlük kullanımda yeterince fayda sağlamadığını söylüyor. Kalan yüzde 13'lük kısım ise yapay zeka özelliklerini günlük hayatında sıkça kullandığını ve yararlı bulduğunu belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...