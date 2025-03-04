Samsung, Sevilen Üç Galaxy Cihazına Veda Ediyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, son dönemde piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar için daha uzun süreli güncelleme desteği vadetmeye başladı. Öyle ki şirket, son olarak piyasaya sürdüğü Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerine 6 yıl boyunca güncelleme desteği sunacak.

Öte yandan markanın çok yakında güncellemelerden mahrum kalacak modelleri de var. Bu modellerden üç tanesi Mart 2025 tarihi itibariyle bir daha One UI güncellemesi alamayacak.

Güncelleme Desteği Sonlanan Galaxy Cihazları

Yapılan açıklamaya göre, Samsung'un popüler akıllı telefon modellerinden Galaxy A32 5G, Galaxy F12 ve Galaxy M12 modelleri artık yazılım güncellemelerinden mahrum kalacak. Söz konusu üç Galaxy cihazı için son güncelleme Şubat 2025'te yayınlanan güvenlik güncellemesi oldu. Cihazların bundan sonra herhangi bir güvenlik veya yazılım güncellemesi alamayacağı belirtiliyor.

Firmanın Android 11 sürecinde piyasaya sürdüğü telefonlar, yaklaşık olarak 3-4 sene boyunca güncelleme desteği aldı. Zira Samsung, Galaxy A32 5G ve Galaxy F12 Galaxy M12 modelleri için yaklaşık olarak 4 yıllık bir güncelleme desteği vadediyordu. Halihazırda yılbaşında söz konusu modellerin artık büyük bir güncelleme alamayacağı bildiriliyordu. Bu gelişmeyle birlikte cihazların güncelleme serüveni tamamen bitmiş oldu.

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