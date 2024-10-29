Samsung Galaxy AI Nihayet Türkçe Dil Desteğine Kavuştu: Yapay Zeka Destekli Çeviri Özellikleri Artık Türkçe de Kullanılabilecek!

Samsung'un bu yılın başlarında kullanıma sunduğu sevilen yapay zeka özellikleri Galaxy AI ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Şirket, ünlü yapay zeka modeli için uzun bir süredir beklenen Türkçe dil desteğini hayata geçirdi. Detaylar haberde.

Galaxy AI, Artık Türkçe Dilinde de Eş Zamanlı Çeviriler Yapılabilecek!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu yılın başlarında Galay AI adı altında topladığı yepyeni yapay zeka özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak yeni özelliklerin desteklediği dil sayısını artırmak için harekete geçen firma, kısa bir süre önce uzun bir süredir beklenen Türkçe dil desteğini Galaxy AI özellikleri ile buluşturdu.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz hafta Samsung'un önümüzdeki günlerde Türkçe ile birlikte üç farklı yeni dil desteğini Galaxy AI modeline ekleyeceğini bildirmiştik. Dev firma kısa bir süre önce kullanışlı yapay zeka özellikleri için Türkçe dil paketini resmen yayınladı. Kullanıcılar söz konusu paket ile birlikte Live Translate özelliği üzerinden Türkçe dilinde gerçekleştirdiği konuşmalarda eş zamanlı anlık çeviriler yapabilecek. Kullanıcılar ayrıca diğer pek çok özellik de Türkçe dil desteğinden yararlanabilecek.

Galaxy AI Türkçe Dil Paketi Nasıl İndirilir?

Dileyen kullanıcılar, Samsung'un Galaxy AI uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra çeviri uygulamalarının “Dil Paketleri” kısmından Türkçe seçeneğini seçebilir. Bununla birlikte telefonun ayarlar menüsü üzerinden "Genel Yönetim > Dil Paketleri > Türkçeyi indirin" adımları ile birlikte Galaxy AI için Türkçe dil desteği aktifleştirilebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...