Yeni Samsung Taşınabilir PC Şarj Aletinin Varlığını Unutturacak!

Samsung, Galaxy Book 4 Edge adlı taşınabilir bilgisayar modelini sessiz sedasız Hindistan pazarında görücüye çıkardı. Microsoft ile ortak çabalarla yapay zekâ alanına yatırım yapan Güney Koreli şirket, bu taşınabilir bilgisayarı gelişmiş özelliklerle donatmış. Özelliklerden en dikkat çekeni ise dev batarya kapasitesi. Günlük kullanım ve iş için fazlasıyla yeterli olan bu 15 inçlik bilgisayar, beraberinde daha pek çok özellikle geliyor.

Samsung Galaxy Book 4 Edge Özellikleri

Samsung, çevre dostu bir yaklaşımla cihazın gövdesini geri dönüştürülmüş malzemeden üretti. Galaxy Book 4 Edge, iddialı bataryasıyla 28 saate kadar dayanabiliyor ve hızlı şarj özelliği sayesinde çabucak yeniden çalışmaya hazır hale geliyor. Galaxy Book 4 Edge'in oldukça estetik olduğu söylenebilir; çünkü Arctic Blue adı verilen soğuk mavi rengi kullanılmış ve yalnızca 1.5 kilogram ağırlığında oluşuyla zarif bir tablo da çizmekten geri kalmıyor. Taşınabilir bilgisayarın teknik özelliklerini sıralamak gerekirse:

8 çekirdekli Snapdragon X özel işlemci

16 GB LPDDR5X RAM

Adreno grafik birimi

512 GB eUFS depolama

Wi-Fi 7 desteği

SB 4.0 portu desteği

microSD kart yuvası

Klasik kulaklık girişi

Samsung Galaxy Book 4 Satış Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy Book 4 Edge, Samsung'un online mağazası ve seçili fiziksel satış noktalarında kullanıcılarla buluştu. Zarafeti, performansı ve tabii şıklığıyla kullanıcısını her yönden memnun edebilecek bir taşınabilir bilgisayar olarak; tanıtım dönemine özel kampanyalarla birlikte fiyatı 59.990 ₹ (yaklaşık 27.812,49 Türk Lirası) seviyesine kadar iniyor.