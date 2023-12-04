'İlk Yapay Zekalı Dizüstü Bilgisayar' Geliyor: Samsung Galaxy Book 4'ün Lansman Tarihi Belli Oldu!

Intel'in Meteor Lake işlemcilerinin 14 Aralık'ta tanıtması planlanıyor. Bunu yakından takip eden Samsung'un ise Galaxy Book 4 serisini 15 Aralık'ta piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.

Koreli medya kuruluşu Yonhap News'e göre bu lansman, Galaxy Book 4'ün "ilk yapay zekâlı dizüstü bilgisayar" ünvanı ile dikkat çekecek.

Meteor Lake işlemciler Intel'in ilk entegre nöral işlem birimine (NPU) sahip ve bu sayede yapay zekâ ile ilgili bir dizi görevi yerine getirebilmekte. Samsung'un Galaxy Book 4 serisinde cihaz içi yapay zekâ özellikleri kullanabilmek için şirketin kendi yapay zekâ modeli Samsung Gauss'a güç sağlamak üzere yeni işlemciyi kullanması bekleniyor.

Samsung Galaxy Book 4, 15 Aralık'ta Tanıtılacak

Normalde pek çok cihaz üzerinden yapay zekâ özellikleri kullanılabilse de bunların tamamı bulut üzerinden gerçekleşmekte. Samsung ise Galaxy Book 4 serisi ile tüm özellikleri yerel olarak sunabilmeyi amaçlıyor.

Sızdırılan görseller, Galaxy Book 4 serisinin AMOLED ekran ve NVIDIA 40 serisi GPU'lar gibi önemli dâhili yükseltmelerle birlikte, öncekilere benzer bir tasarımı koruyacağını gösteriyor.

Yonhap News ayrıca LG ve HP'nin de Meteor Lake dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalıştığını ancak "zamanlamayı değerlendirdiklerini" bildirdi. Bu durum, Samsung kadar piyasaya hızlı çıkamayacaklarını ve kendi cihazlarını ancak 2024 yılında duyurabileceklerini ya da piyasaya sürebileceklerini gösteriyor.

Peki sizin Galaxy Book 4 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.