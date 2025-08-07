Uygun Fiyatlı Samsung Kulaklığın Fiyatı Belli Oldu!

Haziran ayında Samsung’un iki yeni uygun fiyatlı kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bunlardan en ucuzu olan Galaxy Buds Core sessiz sedasız tanıtıldı. Geriye şirketin ürün yelpazesinde yer alan Buds Core ile Buds 3 arasında konumlandırılması beklenen Galaxy Buds 3 FE kaldı.

Samsung Galaxy Buds 3 FE, Samsung İnternet Sitesinde!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sertifikada, Buds 3 FE’nin önceki model olan Buds FE’ye kıyasla çok daha iyi bir pil ömrüne sahip olacağı bilgisi yer almıştı. Şimdi ise Samsung, bu kulaklıkları Latin Amerika'daki resmi web sitesinde listeledi.

Samsung'un uygun fiyatlı bu kulaklığı 129 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuş görünüyor. Eğer bu model ABD pazarına da gelirse, aynı fiyat etiketine sahip olması muhtemel.

Ne yazık ki teknik özelliklerle ilgili bilgi paylaşılmadı. Sitede sadece fiyat ve iki renk seçeneğini gösteren bir görsel yer alıyor. Ancak, buna rağmen ürün sayfasında yalnızca "gri" renk seçeneğinin mevcut olduğu belirtiliyor.

Galaxy Buds 3 FE'nin, Eylül ayında tanıtılması beklenen Galaxy S25 FE ile birlikte duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda Samsung'un ürünü internet sitesine eklemesi kafaları karıştırıyor. Daha önce de birçok ürünün tanıtılmadan eklendiğini gördük ancak bunlar destek sayfalarının oluşturulmasından ibaretti.