Samsung'dan Uygun Fiyatlı Kulaklık! 35 Saat Pil Ömrü Sunuyor

2023 yılında bütçe dostu Galaxy Buds FE'yi tanıtan Samsung, kısa süre önce yeni bir kulaklık tanıttı. Galaxy Buds Core isimli kablosuz kulaklık hem uygun fiyat etiketi hem de gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Buds Core Özellikleri

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Galaxy Buds Core'da güçlü bas ve yüksek kaliteli ses vadeden sürücü bulunuyor. arama esnasında arka plan gürültüsünü izole ederek sesin karşı tarafa net şekilde gitmesini sağlayan kulaklıkta her iki tarafta üç mikrofon yer alıyor.

Kulaklıkta aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği de mevcut. Bu özellik, kulaklık deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Galaxy Buds Core şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC özelliği aktif edildiğinde 20 saate kadar pil ömrü elde ediliyor.

Kulaklıkta 65 mAh, şarj kutusunda ise 500 mAh batarya kapasitesi mevcut. USB-C portu üzerinden şarj olan kulaklıkta IP54 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, kulaklığın belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Kulaklık 5,3 gram, şarj kutusu ise 31,2 gram ağırlığında. Galaxy Buds Core'da telefon, tablet ve dizüstü bilgisalar arasında sorunsuz geçiş yapma imkânı da yer alıyor. Kulaklıkta dokunmatik kontrol özelliği de bulunuyor.

Samsung Galaxy Buds Core Fiyatı

Samsung Galaxy Buds Core için 4.999 Hindistan rupisi (2.325 TL) fiyat belirlendi.