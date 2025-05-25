Uygun Fiyatlı Kulaklık: Samsung Galaxy Buds Core Sızdırıldı!

Samsung denildiğinde akıllara Galaxy S25 Ultra ve yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 7 geliyor olsa da teknoloji devinin çok geniş bir ürün ailesi bulunuyor. Samsung'un bu yıl gerçekleştirmek istediği planlarından birisi de giriş seviyesi kulaklıklarını yenilemek.

Galaxy Buds Core Özellikleri Nasıl Olacak?

2023'te çıkan Buds FE'nin yerini alacak olan Samsung'un yeni uygun fiyatlı kulaklığı Galaxy Buds Core olarak adlandırılıyor. Buds FE'nin fiyatı 100 dolar seviyesindeydi bu kapsamda yeni kulaklığında benzer bir fiyattan satışa sunulması yüksek ihtimal.

Galaxy Buds Core batteries have leaked



• Case: 500mah battery

• Buds: 100mah battery (each)



Buds have 34mah larger batteries and 21mah larger case battery than the Buds FE pic.twitter.com/y0Bo4UogMe — Anthony (@TheGalox_) May 23, 2025

Kulaklığın teknik özellikleri hakkında net bir bilgi sahibi değiliz ancak Samsung'un internet sitesinde bir destek sayfası açılması SM-R410 model numarasına sahip olacağını gözler önüne serdi.

Sızıntılara göre kulaklıklar 100 mAh, kutu ise 500 mAh bataryaya sahip olacak. Eğer bu bilgi doğruysa Buds FE'ye kıyasla pil ömründe ciddi bir artış sağlanmış olacak. Çünkü Buds FE kulaklıklar 60 mAh bataryaya sahipken, kutunun kapasitesi 479 mAh seviyesinde.

Buds Core'un Buds 3 ve Buds 3 Pro'da karşımıza çıkan yeni gövde tasarımını devralıp devralmayacağından emin değiliz. Ancak pil tarafındaki artış tasarımın değişeceğini büyük oranda doğruluyor.