Uygun Fiyatlı Kulaklık: Samsung Galaxy Buds Core Sızdırıldı!

Samsung denildiğinde akıllara Galaxy S25 Ultra ve yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 7 geliyor olsa da teknoloji devinin çok geniş bir ürün ailesi bulunuyor. Samsung'un bu yıl gerçekleştirmek istediği planlarından birisi de giriş seviyesi kulaklıklarını yenilemek.

2023'te çıkan Buds FE'nin yerini alacak olan Samsung'un yeni uygun fiyatlı kulaklığı Galaxy Buds Core olarak adlandırılıyor. Buds FE'nin fiyatı 100 dolar seviyesindeydi bu kapsamda yeni kulaklığında benzer bir fiyattan satışa sunulması yüksek ihtimal.

Galaxy Buds Core batteries have leaked



• Case: 500mah battery

• Buds: 100mah battery (each)



Buds have 34mah larger batteries and 21mah larger case battery than the Buds FE pic.twitter.com/y0Bo4UogMe