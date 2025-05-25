Samsung Galaxy Z Fold 7 Sızdırıldı: İşte Tasarımı!

Samsung, Temmuz ayının başında üç katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre cihazların seri üretim süreci sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Tabii bu sayede ilk görseller sızdırıldı.

Galaxy Z Fold 7 Tasarımı Nasıl Olacak?

Aşağıda gördüğünüz fotoğrafın Galaxy Z Fold 7'nin arka tarafına ait olduğu iddia ediliyor. Fotoğraf gerçekten cihaza ait olabilir ancak Z Fold 7'nin heyecan verici yenilikleri arasında yer alan kenardan kenara kapak ekranı ve 3.9 mm'lik incelik hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıyor.

Büyük ölçüde küçültülüğü belirtilen ekran çerçevelerini de göremiyoruz. Daha önceki modeller ile benzer şekilde arka tarafta dikey bir şekilde yerleştirilen üç kamera bulunuyor. Biraz önce belirttiğimiz yenilikleri teyit edebilmemiz için cihazın farklı açılardan çekilmiş görsellerine ihtiyacımız var.

Galaxy Z Fold 7'nin 158,4 x 143,1 x 3,9 mm boyutlara ve Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olmasını bekliyoruz. Z Flip 7 ise muhtemelen yalnızca Kuzey Amerika ve Çin'de Snapdragon 8 Elite'i kullanacak diğer pazarlarda Exynos 2500 işlemciden güç alacak.

Hakkında hala çok az şey bildiğimiz Z Flip 7 FE'nin ise Exynos 2400'ü kullanacağını düşünüyoruz.