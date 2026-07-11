Volkswagen'den 503 Beygirlik Elektrikli Coupe! Özellikleri Ortaya Çıktı

Volkswagen'in yeni elektrikli otomobili ID. Unyx 09'un teknik özellikleri ve tasarımı, MIIT (Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) kayıtlarıyla beraber ortaya çıktı. Yeni model, Volkswagen ve Xpeng ortaklığı kapsamında geliştirilen ikinci model olarak piyasaya sürülecek. İki sürümle beraber gelecek olan araba gerek tasarımı gerek yüksek performansıyla öne çıkacak.

Volkswagen ID. Unyx 09'un Özellikleri Neler?

Uzunluk: 5081 mm

5081 mm Genişlik: 1980 mm

1980 mm Yükseklik: 1509 mm / 1526 mm (donanıma göre)

1509 mm / 1526 mm (donanıma göre) Aks Mesafesi: 3030 mm

3030 mm Boş Ağırlık: 2207 kg (Tek motor) / 2307 kg (Çift motor)

2207 kg (Tek motor) / 2307 kg (Çift motor) Azami Yüklü Ağırlık: 2760 kg

2760 kg Tek Motor (RWD) Gücü: 230 kW (312 beygir) maksimum güç

230 kW (312 beygir) maksimum güç Çift Motor (AWD) Gücü: 370 kW (503 beygir) maksimum güç

370 kW (503 beygir) maksimum güç Maksimum Hız: 200 km/sa (Çift motorlu versiyonda)

200 km/sa (Çift motorlu versiyonda) Batarya: Lityum demir fosfat (LFP)

Lityum demir fosfat (LFP) Jant ve Lastik: 21 inç spor alaşım jantlar

21 inç spor alaşım jantlar Fren Sistemi: Brembo fren kaliperleri

Volkswagen ID. Unyx 09'un Arkadan İtişli Sürümü Neler Sunacak?

Volkswagen ID. Unyx 09, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekiş olmak üzere iki farklı sürümle piyasaya sürülecek. Arkadan itişli versiyon, 230 kW (312 beygir) güç üretecek. Aracın boş ağırlığı ise 2.207 kg şeklinde. Bilindiği üzere elektrikli araçlarda motorun arkada yer alması, içten yanmaları arabalara göre önemli avantajlar içeriyor.

Bu avantajların başında şüphesiz ki daha iyi yol tutuşu geliyor. Tekerlekler boşa dönmüyor, araba çok daha etkili şekilde hızlanıyor. Ön tarafta motor bulunmadığı için ön tekerlekler daha geniş bir açı ile dönebiliyor. Böylelikle park ederken ya da dar sokaklarda ilerlerken sürücüler de önemli bir artı elde ediyor.

Volkswagen ID. Unyx 09'un Dört Çeker Sürümü Neler Sağlayacak?

Merakla beklenen otomobilin dört çeker versiyonu, çift motorlu olacak. Arkadaki motora ek olarak ön kısımda 140 kW (yaklaşık 190 beygir) güç sunan bir motor daha mevcut. Toplamda ise 370 kW (503 beygir) güce ulaşıyor. Bu versiyonun boş ağırlığı ise 2.307 kg. Maksimum hızı ise 200 km/sa ile sınırlandırılıyor.

500 beygirin üzerinde güç sunan bu model, performans açısından beklentileri karşılayacak. Dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde hangi tekerleğin tutuşu zayıf ise güç anında diğerlerine aktarılacak. Günlük hayattaki faydası ise özellikle virajlarda görülecek. Çizgisini bozmadan sorunsuz bir şekilde hareket edebilecek.

Volkswagen ID. Unyx 09'da Hangi Tip Batarya Kullanılacak?

Volkswagen, bu modelde dünyanın en büyük batarya üreticilerinden biri olan CATL'in LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryasına yer verecek. Batarya seçiminin uzun ömürlü olması gibi bir faydası var. Bazı elektrikli araçlarda kullanılan NMC bataryalara kıyasla çok daha uzun sürede batarya sağlığı korunacaktır. Öte yandan bu bataryada aşırı ısınma gibi sorunlar yaşanma olasılığı daha düşük.

Volkswagen ID. Unyx 09'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Volkswagen ID. Unyx 09'un henüz resmî fiyat etiketi paylaşılmadı fakat diğer modeller ID. Unyx 07 için 129.900 yuan (900 bin 884 TL), ID. Unyx 08 için 229.900 yuan (1 milyon 594 bin 406 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni model ise diğerlerine göre daha üst seviye bir model olacak. Bunu göz önüne alacak olursak Unyx 09'un başlangıç fiyatı da 260 bin yuan (1 milyon 803 bin 156 TL) olabilir.

Araç Çin merkezli otomotiv şirketi Xpeng ile iş birliği içinde geliştiriliyor. Eğer lansman sonrasında Türkiye'ye getirilirse ve Çin'den gelen elektrikli araçlar için uygulanan vergiler devreye girerse Türkiye'de 3 milyon TL civarında fiyata sahip olabilir. Tabii, bu henüz kesin değil. Aracın fiyatı açıklandıktan sonra daha net yorum yapmak mümkün olacaktır.

Volkswagen ID. Unyx 09 Türkiye'de Satılacak mı?

ID. Unyx serisi, Volkswagen'in Çinli otomotiv şirketi Xpeng ile yaptığı ortaklık kapsamında Çin odaklı şeklinde tasarlanıp piyasaya sürülüyor. Küresel pazara ve dolayısıyla Türkiye'ye gelme olasılığı bu yüzden düşük görünüyor. Kaldı ki Çin'den getirilmesi de epey maliyetli olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Volkswagen ID. Unyx 09'un beklentileri büyük ölçüde karşılayacak bir model olacağını düşünüyorum. Tasarımı şık görünüyor. Sert duruşa sahip sedanlar yerine daha geniş ve kendini gösteren model sevenlerin ilk tercihlerinden biri olacağı kanaatindeyim. Performans verileri de çoğu rakibine karşı önemli üstünlük kazanacağını gösteriyor.